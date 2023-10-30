Об этом 24 Каналу рассказал общественный деятель и активист Давид Майофис. В частности, после заявлений Эрдогана в Израиле призывают бойкотировать турецкие товары и не летать в Турцию.
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"В Израиле это вызвало огромный резонанс. Выйти на площадь, где находятся тысячи людей, и сказать, что ХАМАС – это не террористическая группировка. Поэтому сейчас идет бойкот турецких товаров, сериалов и кампания против полетов в Турцию на отдых", – объяснил активист.
"Протесты могли закончиться резней"
Давид Майофис отметил, что такое отношение к израильскому народу – это политика России в последние несколько лет. Все больше людей в Израиле понимают, что Россия открыто поддерживает террористов ХАМАС.
Израильтяне оказались в шоке от масштаба этих действий. Это обсуждали все израильские новости. Все больше людей открывает глаза на то, что стоит за российской политикой и насколько глубокие связи с ХАМАС. Несколько дней назад Россия приняла у себя террористическую делегацию ХАМАС. Россия окончательно выбрала сторону,
– сказал он.
В частности, власти и полиция в Дагестане не сделали ничего, чтобы остановить эти протесты. Россияне бегали по аэропорту и искали израильтян. По мнению общественного деятеля, это новый уровень преследования евреев.
"По данным, которые я видел, никаких израильтян на рейсе не было. А если бы были, это могло закончиться резней. Пошли угрозы в сторону еврейских семей, живущих в тех районах. Речь даже об эвакуации. Это могло очень плохо закончиться. Это действительно страшно", – подчеркнул Давид Майофис.
Протесты в Дагестане: смотрите видео
Антиизраильские погромы в Дагестане: главное
- Вечером 29 октября толпа дагестанцев ворвалась в аэропорт Махачкалы. Они занимались поиском евреев, которые якобы должны были приехать рейсом из Израиля. МИД Израиля в Иерусалиме обратилось к российским властям с призывом защитить израильтян и евреев в своей юрисдикции. В то же время спикер Кремля Дмитрий Песков цинично обвинил во всем Запад.
- Глава Дагестана Сергей Меликов нашел в этом "украинский след" и заявил, что ему стыдно за действия "акционеров". Он заявил, что акцию якобы "контролировали с Украины" для того, чтобы дестабилизировать ситуацию.
- Заметим, что жестокие погромы против евреев продолжались не только в Махачкале. К примеру, в Нальчике подожгли недостроенный еврейский культурный центр, а на стене написали "смерть яхудам" ("яхуд" – "еврей" на арабском).