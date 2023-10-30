Про це 24 Каналу розповів громадський діяч та активіст Давід Майофіс. Зокрема, після заяв Ердогана в Ізраїлі закликають бойкотувати турецькі товари та не літати у Туреччину.
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"В Ізраїлі це викликало величезний резонанс. Вийти на площу, де перебуває тисячі людей, та сказати, що ХАМАС – це не терористичне угрупування. Тому зараз триває бойкот турецьких товарів, серіалів та кампанія проти польотів в Туреччину на відпочинок", – пояснив активіст.
"Протести могли закінчитись різаниною"
Давід Майофіс зазначив, що таке ставлення до ізраїльського народу – це політика Росії останні кілька років. Все більше людей в Ізраїлі розуміють, що Росія відкрито підтримує терористів ХАМАС.
Ізраїльтяни були у шоці від масштабу цих дій. Це обговорювали всі ізраїльські новини. Все більше людей відкриває очі на те, що стоїть за російською політикою та наскільки у них глибокі зв'язки із ХАМАС. Кілька днів тому Росія прийняла у себе терористичну делегацію ХАМАС. Росія остаточно обрала сторону,
– сказав він.
Зокрема, влада та поліція у Дагестані не зробили нічого, щоб зупинити ці протести. Росіяни бігали по аеропорту та шукали ізраїльтян. На думку громадського діяча, це новий рівень переслідування євреїв.
"За даними, які я бачив, жодних ізраїльтян на рейсі не було. А якби були, це могло закінчитись різаниною. Пішли погрози у бік єврейських сімей, які живуть у тих районах. Мовилось навіть про евакуацію. Це могло дуже погано закінчитись. Це дійсно страшно", – підкреслив Давід Майофіс.
Протести в Дагестані: дивіться відео
Антиізраїльські погроми у Дагестані: головне
- Ввечері 29 жовтня натовп дагестанців увірвався в аеропорт Махачкали. Вони займалися пошуком євреїв, які нібито мали прибути рейсом з Ізраїля. МЗС Ізраїлю в Єрусалимі звернулося до російської влади із закликом захистити ізраїльтян та євреїв у своїй юрисдикції. Натомість речник Кремля Дмітрій Пєсков цинічно звинуватив у всьому Захід.
- Голова Дагестану Сергєй Меликов знайшов у цьому "український слід" та заявив, що йому соромно за дії "акціонерів". Він заявив, що акцію нібито "контролювали з України" для того, аби дестабілізувати ситуацію.
- Зауважимо, що жорстокі погроми проти євреїв тривали не лише у Махачкалі. До прикладу, у Нальчику підпалили недобудований єврейський культурний центр, а на стіні написали "смерть яхудам" ("яхуд" – "єврей" арабською).