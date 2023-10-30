Про це 24 Каналу розповів громадський діяч та активіст Давід Майофіс. Зокрема, після заяв Ердогана в Ізраїлі закликають бойкотувати турецькі товари та не літати у Туреччину.

До теми Не терористи, а визволителі: Ердоган шокував заявою про ХАМАС та скасував візит до Ізраїлю

"В Ізраїлі це викликало величезний резонанс. Вийти на площу, де перебуває тисячі людей, та сказати, що ХАМАС – це не терористичне угрупування. Тому зараз триває бойкот турецьких товарів, серіалів та кампанія проти польотів в Туреччину на відпочинок", – пояснив активіст.

Зверніть увагу! Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що не вважає членів ХАМАС терористами та звинуватив Ізраїль у "звірствах" у Секторі Гази. Крім того, він скасував свій візит до Ізраїлю.

"Протести могли закінчитись різаниною"

Давід Майофіс зазначив, що таке ставлення до ізраїльського народу – це політика Росії останні кілька років. Все більше людей в Ізраїлі розуміють, що Росія відкрито підтримує терористів ХАМАС.

Ізраїльтяни були у шоці від масштабу цих дій. Це обговорювали всі ізраїльські новини. Все більше людей відкриває очі на те, що стоїть за російською політикою та наскільки у них глибокі зв'язки із ХАМАС. Кілька днів тому Росія прийняла у себе терористичну делегацію ХАМАС. Росія остаточно обрала сторону,

– сказав він.

Зокрема, влада та поліція у Дагестані не зробили нічого, щоб зупинити ці протести. Росіяни бігали по аеропорту та шукали ізраїльтян. На думку громадського діяча, це новий рівень переслідування євреїв.

"За даними, які я бачив, жодних ізраїльтян на рейсі не було. А якби були, це могло закінчитись різаниною. Пішли погрози у бік єврейських сімей, які живуть у тих районах. Мовилось навіть про евакуацію. Це могло дуже погано закінчитись. Це дійсно страшно", – підкреслив Давід Майофіс.

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