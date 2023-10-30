До тисячі дагестанців ввечері 29 жовтня прийшли до аеропорту в столиці своєї Республіки, аби заблокувати рейс з Тель-Авіва. Сергей Меликов, очільник Дагестану, констатував, що акцію нібито контролювали з України для того, аби дестабілізувати ситуацію. Про це інформує 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

Дивіться також Закликають "спалювати": що стоїть за протестами у Дагестані проти ізраїльських біженців

Антиізраїльські погроми в Дагестані

Було відкрито кримінальні справи проти певних людей, які брали активну участь в антиізраїльських погромах. Важливо, що на цих мітингах можна було помітити прапори Палестини.

Як зазначив Меликов, чимало фактів правопорушення зафіксували камери відеоспостереження. Він додав, що обладнання аеропорту не було пошкоджено, а цими мітингами нібито керували проукраїнські телеграм-канали.

Що відбувалось на території аеропорту в Дагестані: дивіться відео

За словами голови Дагестану, те, що відбулось в Республіці, не було організовано офіційною владою. Вочевидь, так він спробував виправдатись перед Ізраїлем, який закликав владу Росії відреагувати на антисемітські акції.

Жінка, що прилетіла до Махачкали, скаржиться на протестувальників: дивіться відео

Антиізраїльський мітинг в Дагестані: дивіться відео

Водночас з'явились чутки про те, що затриманих будуть відправляти на війну проти України. Меликов це спростував, однак заявив, що якщо справді хтось з правопорушників виявить бажання поїхати на фронт, то нібито може відмити себе від сорому.

У нас поки що немає такого, щоб затримували за правопорушення та відправляли до зони (так званої – 24 Канал) СВО. Зона СВО – це не (тюремна – 24 Канал) зона. Якщо хтось із затриманих сам виявить бажання, я тільки вітатиму,

– сказав він.

Згодом міністерство внутрішніх справ Росії повідомило про 60 затриманих під час погромів станом на ранок 30 жовтня. Було встановлено 150 учасників заворушень. Разом з тим травм зазнали 9 російських силовиків, двоє з них – у лікарні.

Голова Дагестану Меликов прокоментував антиізраїльські мітинги: дивіться відео

У Росії загострюється ворожнеча