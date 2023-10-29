Канцелярія прем'єр-міністра і Міністерство закордонних справ Ізраїлю очікують, що російські правоохоронні органи підтримуватимуть безпеку всіх ізраїльських громадян і євреїв, а також рішуче діятимуть проти учасників заворушень і "диких підбурювань проти євреїв та ізраїльтян".

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В Ізраїлі відреагували на події в Махачкалі

Канцелярія прем'єр-міністра і Міністерство закордонних справ в Ізраїлю заявили, що стежать за подіями в Дагестані.

Ізраїль серйозно ставиться до спроб завдати шкоди ізраїльським громадянам і євреям де б то не було,

– мовиться в заяві.

Посол Ізраїлю в Росії Алекс Бен Цві працює над забезпеченням безпеки пасажирів літака. Своєю чергою, неназваний представник ізраїльської служби безпеки розповів, що в аеропорту в столиці Дагестану Махачкалі перебуває певна кількість ізраїльтян і євреїв.

"Певна кількість ізраїльтян і євреїв наразі ізольована і перебуває під охороною в аеропорту. Ми працюємо над тим, щоб вони вилетіли стикувальним рейсом до Москви, як тільки це дозволять умови", – повідомив чиновник.

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Коротко про підбурювання проти євреїв у Махачкалі

Ввечері 29 жовтня мусульмани у Махачкалі почали перевіряти машини, що виїжджали з аеропорту, щоб знайти біженців з Ізраїлю. У людей, які виходили з будівлі аеропорту навіть перевіряли документи.

Також на місце події прибули наряди ОМОН. За інформацією низки телеграм-каналів, вони ніяк не впливали на натовп, що все прибував. Згодом дороги, які ведуть до аеропорту, перекрили, а на місце також приїхала поліція.

Аеропорт закрили. У росавіації повідомили, що внаслідок "проникнення невідомих осіб на перон аеропорту Махачкала" ухвалили рішення про тимчасове його закриття для обслуговування авіарейсів на приліт та виліт. Тим часом літаки, які мали здійснити посадку в Махачкалі, скерували на запасні аеродроми.

Розлючений натовп таки вдалося витіснити зі злітно-посадкової смуги. Також з будівлі аеропорту вивели усіх людей. Під час протестів 4 людини зазнали поранень.

Слідчий комітет Дагестану порушив кримінальну справу. Покарання, яке "світить" мітингувальникам, – позбавлення волі терміном від 8 до 15 років. Відомо про 4 затриманих.