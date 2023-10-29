Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван допустив поширення конфлікту на Близькому Сході на інші частини регіону. За його словами, існує підвищений ризик.

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Чому США так вважають

Як пояснив Салліван, проксі Ірану продовжують атакувати війська США. Мовиться про американські сили, що зараз перебувають на Близькому Сході.

Ми не втрачаємо пильності, тому що бачимо підвищені загрози нашим військам по всьому регіону і підвищений ризик поширення цього конфлікту на інші частини регіону,

– сказав радник Байдена.

За його словами, Вашингтон робить все можливе, щоб стримати ці загрози та запобігти поширенню конфлікту.

Що цьому передувало

Нещодавно США завдали ударів у відповідь по території Сирії. Американські військові поцілили по об'єктах, що контролюються пов'язаним з Іраном угрупованням.

США завдали ударів після того, як американські бази в Іраку та Сирії були атаковані дронами та ракетами. У такий спосіб Вашингтон хоче запобігти розхитуванню ситуації на Близькому Сході та стримати майбутню агресію тих угруповань, що вважають американців своїми ворогами, на тлі війни між ЦАХАЛ та палестинськими бойовиками.

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