Останньою краплею, яка змусила очільницю оборонного відомства Чехії закликати до виходу з ООН, стало голосування за резолюцію відносно Ізраїлю та ХАМАС. Чернохова наголосила, що це антиізраїльський документ, оскільки в ньому йдеться про "перемир'я", але нічого немає про засудження терористів.

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У Чехії закликали виходити з ООН

Зауважимо, що відповідну заяву посадовиця зробила 28 жовтня, у день державності Чехії. Саме цього дня 1918 року Чехословацька Республіка проголосила незалежність. Вона привітала чехів з цим днем, але констатувала, що не може мовчати, бо минуло рівно три тижні з дня нападу ХАМАС на Ізраїль.

Лише 14 країн, зокрема наша, чітко й зрозуміло виступили проти безпрецедентного теракту, вчиненого терористами ХАМАС. Мені соромно за ООН. На мою думку, Чехії нема чого очікувати від організації, яка підтримує терористів і не поважає основне право на самозахист. Вибираймося,

– йдеться у дописі голови МО.

Власне, такі країни як Австрія, Хорватія, Чехія, Фіджі, Гватемала, Угорщина, Ізраїль, Маршаллові острови, Мікронезія, Науру, Папуа-Нова Гвінея, Парагвай, Тонга та Сполучені Штати Америки проголосували "проти" резолюції стосовно заклику до миру між Ізраїлем та ХАМАС.



Голосування країн ООН за резолюцію стосовно Ізраїлю та ХАМАС / Зображення з соцмереж голови міноборони Чехії

Зверніть увагу! 120 країн проголосували "за" цю резолюцію. "Утримались" – 45, серед них є Україна.

Згодом Черноховій поставили запитання стосовно того, чи не краще залишитися в Організації Об'єднаних Націй та спробувати її реформувати. У відповіді як приклад недієздатності ООН вона навела широкомасштабну російсько-українську війну та зазначила, що ця міжнародна організація неефективна.

Півтора року війни Росії проти України. Чи бачите ви ознаки реформування ООН? Пам'ятаєте, коли ООН востаннє брала участь у відновленні мирі? Не хочу сіяти негатив, але я дійсно нічого не пам'ятаю. На жаль, я здебільшого бачу там, як сміються путіністи та терористи,

– констатувала Яна Чернохова.

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Наголосимо, що також Ізраїль засудив ООН і ухвалену організацією резолюцію, яка закликає до "негайного, міцного та стійкого гуманітарного перемир'я" між ізраїльською армією та бойовиками угруповання ХАМАС.

Представник країни в ООН Ґілад Ердан повідомив, що Альянс країн більше не має легітимності, звинувативши організацію в покриванні злочинів. За його словами, з ХАМАС не може бути перемовин, а Ізраїль не сидітиме склавши руки, щоб дозволити терористам скоювати злі умисли.