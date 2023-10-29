Це видно з кадрів та повідомлень, які опублікувала армія оборони Ізраїлю. Перед цим, 28 жовтня, ізраїльський прем'єр офіційно підтвердив початок наземної операції в Секторі Гази, пише 24 Канал.

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Ізраїль розширює наземну операцію в Секторі Гази

За минулу добу (28 жовтня – 24 Канал) бойові літаки ЦАХАЛ атакували понад 450 військових об'єктів терористичної організації ХАМАС по всьому Сектору Гази, серед яких були атаковані військові штаби, спостережні пости та протитанкові вогневі позиції терористичної організації,

– заявили ізраїльські військові.

У ЦАХАЛ також розповіли, що об'єднані бойові сили бронетехніки, саперів і піхоти діють на півночі Гази з раннього вечора п'ятниці, 28 жовтня. Так, армія оборони Ізраїлю пояснила, що бійці ЦАХАЛ:

виявили та атакували осередки терористів, які намагалися запустити протитанкові ракети та мінометні снаряди;

виявили та знищили заміновану споруду;

танки ЦАХАЛ скерували гелікоптери армії оборони Ізраїлю, які завдали удару по будівлі оперативного пункту збору ХАМАС.

Контрадмірал ЦАХАЛ Даніель Хагарі заявив, що військові "переходять до наступної фази" війни з палестинським терористичним угрупуванням, тож для цивільних ризики посилюються. На цьому фоні ізраїльська армія вкотре закликала цивільних залишати північ сектора Гази та їхати на південь.

Ізраїль почав наземну операцію в Секторі Гази