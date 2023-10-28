Під час пресконференції у Тель-Авіві прем'єр зазначив, що цілі війни Ізраїлю зрозумілі. Мовиться про знищення військового та керівного потенціалу ХАМАС, а також повернення додому заручників.

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Ізраїль прагне викорінити зло

Він додав, що одноголосно ухвалили рішення про початок наземного вторгнення. Це підтримав як військовий кабінет, так і кабінет безпеки.

Наші командири і солдати, які воюють на ворожій території, знають, що за ними стоїть нація і національне керівництво,

– підкреслив він.

За словами Нетаньягу, війська, з якими він зустрівся на полі бою, сповнені рішучості змусити бойовиків ХАМАС заплатити за те, що вони зробили, починаючи з 7 жовтня.

Вони сповнені рішучості викорінити це зло зі світу, заради нашого існування і, додам, заради всього людства,

– додав він.

Нетаньягу процитував біблійний наказ пам'ятати про те, що амаликитяни зробили з ізраїльтянами: "Ми пам'ятаємо, і ми боремося".

За його словами, солдати – частина спадщини єврейських воїнів, якій уже 3 тисячі років. Нетаньягу підкреслює, що в них єдина мета: "Перемогти кривавого ворога та забезпечити наше існування на нашій землі".

Ізраїль повинен зробити великий наступ

На цьому наголосив начальник штабу ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герці Халеві. Він зазначив, що для перемоги над ХАМАС і задля повернення заручників, утриманих бойовиками, Ізраїль повинен здійснити великий наземний наступ у Секторі Гази.

Минуло три тижні з початку війни. Ця війна має етапи, і сьогодні ми перейшли в нову фазу,

– наголосив Халеві, маючи на увазі триваючі, розширені наземні операції в Газі.

Він додав, що ізраїльські військові проводять наземні операції у Секторі Гази. Їхня ціль: ліквідувати ХАМАС, забезпечити безпеку на кордонах і зробити все можливе, щоб повернути додому всіх заручників.

Цілі війни вимагають наземних дій. Не буває досягнень без ризиків, і не буває перемог без заплаченої ціни,

– підкреслює він.

Халеві зазначив, що немає іншого способу, "окрім як увійти на його територію з великою силою", щоб викрити ворога й знищити його. Він додав, що наземні операції "служать всім цілям війни".

За словами Халеві, повернення заручників – "національне зусилля першорядної важливості".

Зараз ХАМАС утримує невинних людей – немовлят, дітей, жінок, чоловіків і літніх громадян. Ми зробимо все для того, щоб досягти успіху в цій справі,

– каже він.

Він додав, що ізраїльські військові поставили перед собою чіткі цілі. За його словами, "дорога буде довгою... ми будемо боротися рішуче і переможемо".

До чого закликають рідні полонених

Тим часом після зустрічі з Нетаньягу представники сімей полонених, утриманих ХАМАС, закликали звільнити всіх палестинських в'язнів в Ізраїлі. Пропонують це зробити в обмін на звільнення їх рідних і близьких.

Поверніть всіх негайно,

– заявив Мейрав Лешем-Гонен.

Його 23-річну доньку Ромі бойовики викрали 7 жовтня. За словами Лешем-Гонен, рідні просили прем'єр-міністра не розпочинати військових операцій, які можуть загрожувати життю їхніх близьких. Він додав, що угода про обмін за принципом "всіх на всіх" матиме широку національну підтримку.