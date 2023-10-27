Ізраїльська сторона заявляє, що станом на вечір 27 жовтня розширює операції, які проводить ЦАХАЛ. Водночас про масштабне наземне вторгнення наразі не мовиться.

Зверніть увагу Війна в Ізраїлі: про що свідчать наземні рейди ЦАХАЛ та чи зможе Іран втягнути США у конфлікт

Тим часом, за даними The Washington Post, в адміністрації Байдена переконують Ізраїль й зовсім відмовитися від масштабного наземного вторгнення на територію Сектору Гази. Зокрема, Штати побоюються, що можуть зірватися переговори щодо заручників. Натомість рекомендують сконцентруватися на точкових операціях.

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію

Генасамблея ООН увечері 27 жовтня ухвалила резолюцію із закликом до негайного перемир'я. Її підтримали 120 країн. 14 держав віддали свої голоси "проти". Окрім того, 45 – утрималися. Серед них – Канада, Греція, Німеччина, Ісландія, Швеція та Україна.

До слова, Ізраїль вже не видає візи представникам ООН. Усе через конфлікт, який спалахнув після скандальної заяви Антоніу Гутерреша. Країна наполягає на його відставці з посади генерального секретаря ООН.