Израильская сторона заявляет, что на вечер 27 октября расширяет операции, которые проводит ЦАХАЛ. В то же время о масштабном наземном вторжении пока не говорится.

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Между тем, по данным The Washington Post, в администрации Байдена убеждают Израиль и вовсе отказаться от масштабного наземного вторжения на территорию Сектора Газа. В частности, Штаты опасаются, что могут сорваться переговоры по заложникам. Вместо этого рекомендуют сконцентрироваться на точечных операциях.

Генассамблея ООН приняла резолюцию

Генассамблея ООН вечером 27 октября приняла резолюцию с призывом к немедленному перемирию. Ее поддержали 120 стран. 14 государств отдали свои голоса "против". Кроме того, 45 – воздержались. Среди них – Канада, Греция, Германия, Исландия, Швеция и Украина.

К слову, Израиль уже не выдает визы представителям ООН. Все из-за конфликта, разразившегося после скандального заявления Антониу Гутерреша. Страна настаивает на его отставке с поста генерального секретаря ООН.