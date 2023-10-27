Параллельно так называемая "ось зла" сбросила маски и Иран и Россия уже даже не скрывают свои связи с ХАМАС. Детальнее о ситуации на Ближнем Востоке рассказывает журналист 24 Канала Алексей Печий.

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Израиль приступил к формированию поля боя в Секторе Газа

Ночью 27 октября Израиль снова направил танки и войска в Сектор Газа и нанес удары по объектам террористической группировки ХАМАС.

По словам военных, рейд вблизи района Шуджайя на востоке Газы был осуществлен силами пехоты, боевой техники и бронетехники, а израильские беспилотники и боевые вертолеты обеспечивали воздушное прикрытие.

ЦАХАЛ заявляет, что артиллерийские и авиационные удары были нанесены по принадлежащим ХАМАС объектам, включая пункты запуска противотанковых управляемых ракет и командные центры. Также в ЦАХАЛ сообщили, что через несколько часов все израильские войска покинули этот район, и пострадавших нет.

Стоит отметить, что эта операция проходит вторую ночь подряд, когда силы ЦАХАЛ ненадолго входят в Сектор Газа перед ожидаемым полным наземным наступлением.

В частности, в ночь на 26 октября инженерные и бронетанковые подразделения Сил обороны Израиля входили в северную часть Сектора Газа. В заявлении ЦАХАЛ говорится, что эти рейды – лишь подготовка к следующим этапам боевых действий.

В то же время пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари заверил, что армия Израиля продолжит ограниченные наземные рейды в Секторе Газа.

По его словам, рейды будут проводиться в ближайшие дни и будут продолжаться с еще большей силой. Он также добавил, что ЦАХАЛ продолжает наносить "массированные удары" по Сектору Газа "с воздуха и моря", уделяя особое внимание уничтожению высокопоставленных членов ХАМАС.

Итак, на этом этапе можно сказать о том, что ЦАХАЛ действительно приступил к формированию поля боя в Секторе Газа.

Война в Израиле становится угрозой для соседних стран

Впрочем, война в Израиле становится все большей угрозой и для соседних стран. Так, на фоне боевых столкновений между ХАМАС и Израилем в двух курортных городах Египта раздались взрывы. Пока известно о шести пострадавших.

По словам спикера египетской армии полковника Гариба Абдель-Хафеза, "неустановленный беспилотник" рано утром попал в здание, прилегающее к больнице, в городе Таби. Город, со своей стороны, расположен на границе с Израилем.

Еще один снаряд попал возле электростанции в пустынном районе города Нувейба примерно в 70 километрах от границы. В ЦАХАЛ уже заявили, что накануне в регионе Красного моря были зафиксированы воздушные угрозы, после чего в воздух были подняты боевые вертолеты армии Израиля.

Мол, Израиль как раз хотел перехватить цели, но они попали по территории Египта. Это своеобразный намек на то, что за атакой стоят именно террористы.

Как Иран пытается втянуть в войну США

В то же время, Иран всячески пытается втянуть в войну США. Накануне официальные лица Ирана прямо заявили, что в случае продолжения операций Израиля в Секторе Газа, США придется также отвечать.

По этому поводу Институт изучения войны уверяет, что Иран и его "ось сопротивления", то есть прокси-силы по типу ХАМАС или Хезболлы, пытаются продемонстрировать свою способность и готовность к эскалации конфликта на Ближнем Востоке и начале войны против США и Израиля.

Аналитики заметили, что, например, Исламское сопротивление Ирака – коалиция поддерживаемых Ираном иракских ополченцев – ежедневно атаковала позиции американских военных в Ираке и Сирии, начиная с 18 октября.

В этих атаках группировка использовала беспилотники и ракеты, в результате которых один американский военный был убит и десятки ранены. Группа постоянно наносила удары по определенным местам, например, по авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке, а также постепенно расширяла свои атаки на новые места в Ираке и Сирии.

24 октября ополченцы, поддерживаемые Ираном, угрожали продолжить атаку на позиции США в Кувейте и ОАЭ.

Движение хуситов в Йемене отдельно 19 октября пыталось атаковать Израиль беспилотниками и крылатыми ракетами. Эсминец ВМС США и средства ПВО Саудовской Аравии перехватили атаку над Красным морем, прежде чем она нанесла удар по Израилю.

Поэтому аналитики приходят к выводу, что Иран и "ось сопротивления" готовятся к тому, что война в Израиле перерастет в региональный конфликт, который ведется на нескольких фронтах. В этих целях они пытаются нарастить свое военное присутствие в Сирии и Ливане.

Также добавляется, что именно силы иранского КСИР координировали развертывание сотен поддерживаемых Ираном боевиков в южном Ливане и юго-западной Сирии с начала войны.

В число таких боевиков входят, в частности, военные инженеры и эксперты. Кроме того, Израиль совершил несколько авиаударов по международным аэропортам Дамаска и Алеппо с 12 октября и указал, что эти авиаудары имеют целью помешать Ирану переместить оружие в Сирию и открыть фронт против Израиля.

Теперь иранские официальные лица и СМИ заявляют, что они якобы имеют поддержку населения в борьбе с региональной войной против Соединенных Штатов и Израиля, если она разразится.

Теперь Иран активно накачивает инфопространство тем, что якобы в войне виноваты США, а потому им не избежать ответа.

США перешли от слов к действию

Стоит напомнить, что несколько дней назад президент США Джо Байден напрямую предупредил аятолла Ирана Хаменеи, что Соединенные Штаты отреагируют, если на силы США продолжат нападать.

По словам заместителя пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, в период с 17 по 24 октября военные США на Ближнем Востоке были более 10 раз атакованы дронами и ракетами во время выполнения боевых задач в Ираке и Сирии.

Сегодня США перешли от слов к действию. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США нанесли удары по двум иранским объектам в Сирии в ответ на серию атак со стороны поддерживаемых Тегераном ополченцев на американские военные базы на Ближнем Востоке.

В частности, удары пришлись по объектам Корпуса стражей исламской революции.

"Ось зла" не скрывает своих связей

В то же время новая "ось зла" уже даже не скрывает своих связей. Дело в том, что накануне в Москву прибыла группа боевиков ХАМАС.

Показательно и то, что сопровождал террористов в Москву замглавы МИД Ирана. В МИД России уже заявили, что якобы обсуждали освобождение заложников в Секторе Газа.

Но на самом деле больше похоже на съезд террористов, планирующих обострение. В МИД Израиля, кстати, сразу же раскритиковали Россию за визит в Москву террористов ХАМАС и призвали выгнать боевиков из России.

Итак, "ось зла" все больше себя проявляет и даже не скрывает своего лица.

Вместе с тем в ЕС заявили, что нападение ХАМАС на Израиль и последующий кризис на Ближнем Востоке негативно влияют не только на ситуацию в регионе, но и на безопасность в Европе.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Европе активно распространяются преступления на антисемитской основе и распространяется "язык вражды".

В то же время президент Европейского совета Шарль Мишель сказал, что есть надежда на проведение мирного саммита по поводу войны между ХАМАС и Израилем уже в ближайшие недели.