Паралельно так звана "вісь зла" скинула маски, й Іран та Росія вже навіть не приховують свої зв'язки з ХАМАС. Детальніше про ситуацію на Близькому Сході розповідає журналіст 24 Каналу Олексій Печій.

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Ізраїль приступив до формування поля бою в Секторі Гази

Уночі 27 жовтня Ізраїль знову направив танки та війська в Сектор Гази й завдав ударів по об'єктах терористичного угруповання ХАМАС.

За словами військових, рейд поблизу району Шуджайя на сході Гази був здійснений силами піхоти, бойової техніки та бронетехніки, а ізраїльські безпілотники та бойові гелікоптери забезпечували повітряне прикриття.

ЦАХАЛ заявляє, що артилерійські та авіаційні удари були завдані по об'єктах, що належать ХАМАС, включно з пунктами запуску протитанкових керованих ракет і командними центрами. Також в ЦАХАЛ повідомили, що через кілька годин усі ізраїльські війська залишили цей район, і постраждалих немає.

Варто зазначити, що ця операція відбувається другу ніч поспіль, коли сили ЦАХАЛ ненадовго входять у Сектор Гази перед очікуваним повним наземним наступом.

Зокрема, у ніч на 26 жовтня інженерні та бронетанкові підрозділи Сил оборони Ізраїлю входили до північної частини Сектора Гази. У заяві ЦАХАЛ мовиться, що ці рейди – це лише підготовка до наступних етапів бойових дій.

Водночас прессекретар ЦАХАЛ Даніель Хагарі запевнив, що армія Ізраїлю продовжить обмежені наземні рейди в Секторі Гази.

За його словами, рейди будуть проводитися найближчими днями і вони триватимуть зі ще більшою силою. Він також додав, що ЦАХАЛ продовжує завдавати "масованих ударів" по Сектору Гази "з повітря і моря", приділяючи особливу увагу знищенню високопоставлених членів ХАМАС.

Отже, на цьому етапі можна сказати про те, що ЦАХАЛ дійсно приступив до формування поля бою в Секторі Гази.

Війна в Ізраїлі стає загрозливою для сусідніх країн

Втім, війна в Ізраїлі стає все більш загрозливою і для сусідніх країн. Так, на тлі бойових зіткнень між ХАМАС та Ізраїлем у двох курортних містах Єгипту пролунали вибухи. Наразі відомо про шістьох постраждалих.

За словами речника єгипетської армії, полковника Гаріба Абдель-Хафеза, "невстановлений безпілотник" рано-вранці влучив у будівлю, прилеглу до лікарні, в місті Табі. Місто, зі свого боку, розташоване на кордоні з Ізраїлем.

Ще один снаряд влучив біля електростанції в пустельному районі міста Нувейба приблизно за 70 кілометрів від кордону. У ЦАХАЛ вже заявили, що напередодні в регіоні Червоного моря було зафіксовано повітряні загрози, після чого в повітря були підняті бойові вертольоти армії Ізраїлю.

Мовляв, Ізраїль якраз хотів перехопити цілі, але ті влучили по території Єгипту. Це своєрідний натяк на те, що за атакою стоять саме терористи.

Як Іран намагається втягнути у війну США

Водночас Іран всіляко намагається втягнути у війну США. Напередодні офіційні особи Ірану прямо заявили, що у разі продовження операцій Ізраїлю в Секторі Гази, США доведеться також відповідати.

З цього приводу Інститут вивчення війни запевняє, що Іран та його "вісь опору", тобто проксі сили по типу ХАМАС чи Хезболли, намагаються продемонструвати свою спроможність і готовність до ескалації конфлікту на Близькому Сході та початку війни проти США й Ізраїлю.

Аналітики помітили, що, наприклад, Ісламський опір Іраку – коаліція підтримуваних Іраном іракських ополченців – щодня атакувала позиції американських військових в Іраку та Сирії, починаючи з 18 жовтня.

У цих атаках угруповання використовувало безпілотники та ракети, унаслідок яких один американський військовий був убитий і десятки поранені. Група постійно завдавала ударів по певних місцях, наприклад, по авіабазі Айн-аль-Асад в Іраку, а також поступово розширювала свої атаки на нові місця в Іраку та Сирії.

24 жовтня ополченці, яких підтримує Іран, погрожували продовжити атаку на позиції США в Кувейті та ОАЕ.

Рух хуситів у Ємені окремо 19 жовтня намагався атакувати Ізраїль безпілотниками та крилатими ракетами. Есмінець ВМС США та засоби ППО Саудівської Аравії перехопили атаку над Червоним морем, перш ніж вона завдала удару по Ізраїлю.

Тож, аналітики приходять до висновку, що Іран і "вісь опору" готуються до того, що війна в Ізраїлі переросте в регіональний конфлікт, який ведеться на декількох фронтах. З цією метою вони намагаються наростити свою військову присутність у Сирії та Лівані.

Також, додається, що саме сили іранського КВІР координували розгортання сотень підтримуваних Іраном бойовиків у південному Лівані та південно-західній Сирії з початку війни.

До числа таких бойовиків входять, зокрема, військові інженери та ракетні експерти. Крім того, Ізраїль здійснив кілька авіаударів по міжнародних аеропортах Дамаска та Алеппо з 12 жовтня та вказав, що ці авіаудари мають на меті перешкодити Ірану перемістити зброю у Сирію та відкрити звідти фронт проти Ізраїлю.

Тепер іранські офіційні особи та засоби масової інформації заявляють, що вони нібито мають підтримку населення у боротьбі з регіональною війною проти Сполучених Штатів та Ізраїлю, якщо вона вибухне.

Тож, тепер Іран активно накачує інфопростір тим, що нібито у війні винні США, а тому їм не уникнути відповіді.

США перейшли від слів до дії

Варто нагадати, що кілька днів тому, президент США Джо Байден напряму попередив аятолу Ірану Хаменеї, що Сполучені Штати відреагують, якщо на сили США продовжать нападати.

За словами заступника прессекретаря Пентагону Патріка Райдера, в період з 17 до 24 жовтня військові США на Близькому Сході були більш як 10 разів атаковані дронами та ракетами під час виконання бойових завдань в Іраку та Сирії.

Сьогодні США перейшли від слів до дії. Глава Пентагону Ллойд Остін повідомив, що США завдали ударів по двох іранських об’єктах у Сирії у відповідь на серію атак з боку підтримуваних Тегераном ополченців на американські військові бази на Близькому Сході.

Зокрема, удари прийшлися по об'єктах Корпусу вартових ісламської революції.

"Вісь зла" не приховує своїх зв'язків

Водночас нова "вісь зла" вже навіть не приховує своїх зв'язків. Річ у тім, що напередодні до Москви прибула група бойовиків ХАМАС.

Показово й те, що супроводжував терористів до Москви заступник голови МЗС Ірану. У МЗС Росії вже заявили, що нібито обговорювали звільнення заручників у Секторі Гази.

Але насправді більше схоже на з'їзд терористів, які планують загострення. У МЗС Ізраїлю, до речі, одразу ж розкритикували Росію за візит до Москви терористів ХАМАС і закликали вигнати бойовиків з Росії.

Отже, "вісь зла" все більше себе проявляє та навіть не ховає свого обличчя.

Разом з тим, в ЄС заявили, що напад ХАМАС на Ізраїль та подальша криза на Близькому Сході негативно впливає не тільки на ситуацію у регіоні, але і на безпеку в Європі.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в Європі активно поширюються злочини на антисемітському підґрунті та розповсюджується "мова ворожнечі".

Водночас президент Європейської ради Шарль Мішель сказав, що є сподівання на проведення мирного саміту щодо війни між ХАМАС та Ізраїлем вже найближчими тижнями.