У четвер, 26 жовтня, до російської столиці завітали представники ХАМАС. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ країни-агресорки та опозиційні російські медіа.

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Що відомо про візити

Інформацію про візит делегації ХАМАС до Москви пропагандистським ЗМІ країни-агресорки підтвердила представниця МЗС Росії Марія Захарова. За попередніми даними, цю групу очолює член політбюро ХАМАС Абу Марзук. Наразі уточнюється інформація, з ким саме зустрічаються палестинці.

Також відомо, що до російської столиці приїхав Алі Багері Кані. Він є заступником голови МЗС Ірану. Цей дипломат проводить зустріч з заступником Сєргєя Лаврова Міхаілом Галузіним.

Зверніть увагу! Візит ХАМАС до Москви не було анонсовано публічно.

Що відомо зв'язок між ХАМАС та Росією