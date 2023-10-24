Зокрема, про це свідчить й інформаційна кампанія, яку росіяни розгорнули одразу після початку нападу ХАМАС. Такою думкою з 24 Каналом поділився російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський.

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Як Росія показує свій зв'язок з ХАМАС

Є багато опосередкованих даних про те, що Владімір Путін особисто та політичне керівництво Росії брало участь в організації нападу ХАМАС на Ізраїль.

"Для мене таким свідченням є те, що одразу почалась дика кампанія усіх пропагандистів, що у терористів була зброя з України. Вони розробляли це цілий рік, починаючи з Вікторії Спартц, яка заявляла про корупцію та продаж зброї", – зауважив Андрій Піонтковський.

Скандал з Вікторією Спартц

У липні 2022 року конгресменка українського походження Вікторія Спартц звернулась до Джо Байдена із проханням надати пояснення щодо процедур нагляду, пов’язаних із главою Офісу Президента України Андрієм Єрмаком. Вона натякнула на зв'язки Єрмака з Росією.



Одразу після цього Спартц опублікувала низку звинувачень в бік Єрмака, серед яких затягування термінових закупівель військової техніки та невдалі мирні переговори з Росією перед повномасштабним вторгненням.



У Міністерстві закордонних справ України назвали це спробою "повернути в американську політику класичні наративи російської пропаганди".

Історія з начебто передачею ЗСУ радянської та американської зброї ХАМАС затихла буквально на кілька днів, після того, як з'явилась. Ймовірно, Росія зрозуміла, наскільки це небезпечна для них тема, адже розслідування щодо цього інциденту могло б якраз вказати про її причетність до надання озброєння терористам.

Це показує, що вони були в курсі цієї операції та навіть "творчо" брали в ній участь: замовили розкидання нібито поставлених Україні зразків радянського і американського озброєння. А реакція Росії на ці події – це "фестиваль" знущання з жертви терактів та висловлення симпатії ХАМАС,

– підкреслив Піонтковський.

Росія давно підтримувала зв'язки із ХАМАС. Нагадаємо, що у вересні минулого року очільник російського МЗС Сєргєй Лавров зустрівся із лідером ХАМАС у Москві. Тоді вони, зокрема, обговорювали "розвиток ситуації у Близькосхідному регіоні з упором на палестинську проблематику".

Андрій Піонтковський про причетність Росії до нападу на Ізраїль: дивитись відео

Зв'язок Росії та ХАМАС: що відомо