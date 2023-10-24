Зокрема, у ЦАХАЛ зазначили, що вдалося знищити "терористичну інфраструктуру" бойовиків Хезболли. Ці військові об'єкти ліванське угруповання застосовувало для можливих ударів по Ізраїлю.
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ЦАХАЛ завдав ударів по об'єктах Хезболли
У Армії оборони Ізраїлю наголосили, що ударів завдали по військовій базі, військовому посту і спостережному пункту, які використовують бойовики терористичного угруповання Хезболла. У мережі ЦАХАЛ також опублікував відео своєї роботи.
На кадрах можна побачити, як після удару на місці прильоту утворюється стовп чорного густого диму, все здіймається у повітря, а від військових об'єктів Хезболли лишається лише згарище.
ЦАХАЛ вразив військові об'єкти Хезболли: відео з телеграм-каналу Армії оборони Ізраїлю
Наостанок у ЦАХАЛ зазначили, що ці удари були завдані у відповідь на запуски ракет і протитанкових ракет з території Лівану 23 жовтня. Тепер ліванським бойовикам буде складніше здійснювати удари по ізраїльській території.
Ізраїль ліквідовує противників з ХАМАС і Хезболли
- У Армії оборони Ізраїлю 23 жовтня повідомили, що військові завдали ударів по бойовиках ХАМАС і Хезболли у Секторі Гази й Лівані. Зокрема, їм вдалося вразити десятки військових об'єктів терористичних угруповань, а також знищити особовий склад.
- У ЦАХАЛ також повідомили, що 22 жовтня ізраїльські солдати завдали ударів по понад 320 об'єктах у Секторі Гази, де розташовуються палестинські бойовики з ХАМАС. Це були десятки оперативних командних центрів, військові бази та спостережні пункти.
- До цього Ізраїль зміг ліквідувати одного з ключових артилеристів ХАМАС. Саме він відповідав за обстріли зі сторони Сектору Гази по ізраїльській території й відігравав ключову роль у здійснені терористичних атак.