В частности, в ЦАХАЛ отметили, что удалось уничтожить "террористическую инфраструктуру" боевиков Хезболла. Эти военные объекты ливанская группировка применяла для возможных ударов по Израилю.
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ЦАХАЛ нанес удары по объектам Хезболлы
В Армии обороны Израиля подчеркнули, что удары нанесли по военной базе, военному посту и наблюдательному пункту, которые используют боевики террористической группировки Хезболла. В сети ЦАХАЛ также опубликовал видео работы.
На кадрах можно увидеть, как после удара на месте прилета образуется столб черного густого дыма, все поднимается в воздух, а от военных объектов Хезболлы остается только пожарище.
ЦАХАЛ поразил военные объекты Хезболлы: видео из телеграм-канала Армии обороны Израиля
В заключение в ЦАХАЛ отметили, что эти удары были нанесены в ответ на запуски ракет и противотанковых ракет с территории Ливана 23 октября. Теперь ливанским боевикам будет сложнее совершать удары по израильской территории.
Израиль ликвидирует противников из ХАМАС и Хезболлы
- В Армии обороны Израиля 23 октября сообщили, что военные нанесли удары по боевикам ХАМАС и Хезболлы в секторе Газа и Ливана. В частности, им удалось поразить десятки военных объектов террористических группировок и уничтожить личный состав.
- В ЦАХАЛ также сообщили, что 22 октября израильские солдаты нанесли ударов по более чем 320 объектам в Секторе Газа, где располагаются палестинские боевики из ХАМАС. Это были десятки оперативных командных центров, военные базы и пункты наблюдения.
- До этого Израиль смог ликвидировать одного из ключевых артиллеристов ХАМАС. Именно он отвечал за обстрелы со стороны Сектора Газа по израильской территории и играл ключевую роль в совершении террористических атак.