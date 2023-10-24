В частности, в ЦАХАЛ отметили, что удалось уничтожить "террористическую инфраструктуру" боевиков Хезболла. Эти военные объекты ливанская группировка применяла для возможных ударов по Израилю.

К теме ЦАХАЛ утверждает, что готов к операции в секторе Газа: что происходит на Ближнем Востоке

ЦАХАЛ нанес удары по объектам Хезболлы

В Армии обороны Израиля подчеркнули, что удары нанесли по военной базе, военному посту и наблюдательному пункту, которые используют боевики террористической группировки Хезболла. В сети ЦАХАЛ также опубликовал видео работы.

На кадрах можно увидеть, как после удара на месте прилета образуется столб черного густого дыма, все поднимается в воздух, а от военных объектов Хезболлы остается только пожарище.

ЦАХАЛ поразил военные объекты Хезболлы: видео из телеграм-канала Армии обороны Израиля

В заключение в ЦАХАЛ отметили, что эти удары были нанесены в ответ на запуски ракет и противотанковых ракет с территории Ливана 23 октября. Теперь ливанским боевикам будет сложнее совершать удары по израильской территории.

Израиль ликвидирует противников из ХАМАС и Хезболлы