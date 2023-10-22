Армия обороны Израиля ликвидировала артиллериста ХАМАС Мухаммеда Катмаша. Также ЦАХАЛ уничтожил высокопоставленного командира палестинских боевиков.

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Что известно об операции ЦАХАЛ

Израильские истребители нанесли удар по боевикам и уничтожили их. ЦАХАЛ в своих соцсетях опубликовал видео этой операции.

Уничтожение боевиков ХАМАС в Секторе Газа: видео Армии обороны Израиля



Катмаш был заместителем начальника артиллерийского комплекса ХАМАС. Он отвечал за артиллерийские операции в Центральной бригаде ХАМАС в Секторе Газа. В ЦАХАЛ заявили, что этот боевик сыграл ключевую роль в планировании и проведении обстрелов Израиля со стороны Сектора Газа.

Недавно ЦАХАЛ нанес авиационные удары по высокопоставленным боевикам, военному командному центру ХАМАС и заводу по производству оружия террористов.

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари позже заявил, что Армии обороны Израиля удалось во время ночной атаки также ликвидировать высокопоставленного командира ХАМАС. Он добавил, что Израиль готовится к следующему этапу войны.

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