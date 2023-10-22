Армия обороны Израиля ликвидировала артиллериста ХАМАС Мухаммеда Катмаша. Также ЦАХАЛ уничтожил высокопоставленного командира палестинских боевиков.
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Что известно об операции ЦАХАЛ
Израильские истребители нанесли удар по боевикам и уничтожили их. ЦАХАЛ в своих соцсетях опубликовал видео этой операции.
Уничтожение боевиков ХАМАС в Секторе Газа: видео Армии обороны Израиля
Катмаш был заместителем начальника артиллерийского комплекса ХАМАС. Он отвечал за артиллерийские операции в Центральной бригаде ХАМАС в Секторе Газа. В ЦАХАЛ заявили, что этот боевик сыграл ключевую роль в планировании и проведении обстрелов Израиля со стороны Сектора Газа.
Недавно ЦАХАЛ нанес авиационные удары по высокопоставленным боевикам, военному командному центру ХАМАС и заводу по производству оружия террористов.
Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари позже заявил, что Армии обороны Израиля удалось во время ночной атаки также ликвидировать высокопоставленного командира ХАМАС. Он добавил, что Израиль готовится к следующему этапу войны.
Последние новости о войне на Ближнем Востоке
- Недавно выяснилось, что официальный сайт ХАМАС размещен на хостинге, который обслуживается российской компанией Selectel. Ее основателем является Лев Левиев, имеющий российское и израильское гражданство. А еще он является сооснователем запрещенной российской соцсети "ВКонтакте", которую заблокировали и запретили в Украине.
- Как сообщалось ранее, Сирия обвинила Израиль якобы в атаках на аэропорты в Дамаске и Алеппо. Из-за этих ударов были повреждены и выведены из строя взлетно-посадочные полосы.
- Напомним, на рынке Нусейрат в центральной части Сектора Газа произошел взрыв. Палестинская сторона заявила, что там якобы располагался лагерь для беженцев, и обвинила ЦАХАЛ в якобы нанесении авиационного удара по этому месту.