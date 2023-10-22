На сирийских аэродромах были повреждены и выведены из строя взлетно-посадочные полосы. Кроме того, после авиаатаки там также есть раненые и жертвы.
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В Сирии заявили об атаке аэродромов
Сирийские СМИ со ссылкой на военный источник заявили, что примерно в 5:25 по местному времени израильские войска совершили воздушную атаку на международные аэропорты Дамаска и Алеппо. Это привело к гибели гражданского работника в аэропорту Дамаска и ранению еще одного сирийца.
Однако впоследствии британское агентство Reuters, со ссылкой на генеральное управление метеорологии Сирии, сообщило, что по крайней мере два работника погибли в результате бомбардировки сирийского аэропорта Дамаска утром.
Стоит отметить, что до этого международный аэропорт Алеппо якобы был обстрелян Израилем 14 и 12 октября, тогда как международный аэропорт Дамаска был поражен лишь 12 октября.
Ранее израильские самолеты ударили по аэропорту в Алеппо.
- В Сирии заявили, что израильские военные поздно вечером 14 октября нанесли удары по аэропорту в городе Алеппо. В результате этого удара аэродром полностью вывели из строя.
- По словам очевидцев, вблизи аэропорта прогремели сильные взрывы, причиной которых мог стать удар двумя ракетами по взлетно-посадочной полосе. Стоит отметить, что аэропорт только несколько дней назад возобновил свою работу до удара по нему.
- За несколько дней до этого Сирия и Израиль обменялись обстрелами на спорной территории. В частности, Сирия пускала на Израиль свои ракеты, а ЦАХАЛ отвечал сирийцам артиллерийскими и минометными ударами.