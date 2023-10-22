На сирийских аэродромах были повреждены и выведены из строя взлетно-посадочные полосы. Кроме того, после авиаатаки там также есть раненые и жертвы.

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В Сирии заявили об атаке аэродромов

Сирийские СМИ со ссылкой на военный источник заявили, что примерно в 5:25 по местному времени израильские войска совершили воздушную атаку на международные аэропорты Дамаска и Алеппо. Это привело к гибели гражданского работника в аэропорту Дамаска и ранению еще одного сирийца.

Однако впоследствии британское агентство Reuters, со ссылкой на генеральное управление метеорологии Сирии, сообщило, что по крайней мере два работника погибли в результате бомбардировки сирийского аэропорта Дамаска утром.

Стоит отметить, что до этого международный аэропорт Алеппо якобы был обстрелян Израилем 14 и 12 октября, тогда как международный аэропорт Дамаска был поражен лишь 12 октября.

Обратите внимание! В 2022 году оба сирийских аэропортов подвергались неоднократным ударам, поскольку Израиль усиливает усилия, чтобы предотвратить поставки современного оружия из Ирана его разным ближневосточным прокси. Главным из этих формирований является ливанская террористическая группа Хезболла.

Ранее израильские самолеты ударили по аэропорту в Алеппо.