В результате удара аэропорт вывели из строя. Об этом сообщило Минобороны Сирии, информирует 24 Канал.

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Сирия заявила об ударе Израиля по аэропорту в Алеппо

Как рассказали в оборонном ведомстве, вечером 14 октября Израиль нанес воздушный удар по аэропорту в городе Алеппо. Сама израильская сторона пока не комментировала эту информацию.

Около 23:35 14 октября вражеский Израиль нанес удары с воздуха по международному аэропорту Алеппо, что привело к материальным потерям и выведению из строя,

– заявило сирийское военное ведомство.

По словам очевидцев, вблизи аэропорта прогремели сильные взрывы, причиной которых мог стать удар двумя ракетами по взлетно-посадочной полосе.

Отметим, что аэропорт в Алеппо лишь на днях возобновил работу после того, как по нему ударили ракетами. Тогда также были повреждены взлетно-посадочные полосы.

Израиль нанес удар по Сектору Газа во время эвакуации палестинцев

Напомним, 14 октября сообщалось, что израильские военные нанесли удар по Сектору Газа. Это произошло во время эвакуации палестинцев.

Во время атаки Израиля на Сектор Газа погибли десятки людей, которые пытались эвакуироваться. Также 200 человек получили ранения.