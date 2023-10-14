В результате удара погибли десятки человек. Также известно о 200 раненых.

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Израиль ударил по Сектору Газа во время эвакуации палестинцев

В Министерстве здравоохранения Палестины сообщили, что во время атаки Израиля на Сектор Газа погибли десятки людей, которые пытались эвакуироваться. Также 200 человек получили ранения.

Кроме того, вдоль дороги Салах Аль-Дин лежат тела, в том числе маленькие дети. Также горят автомобили и взвивается черный дым.

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