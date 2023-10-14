В результате удара погибли десятки человек. Также известно о 200 раненых.
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Израиль ударил по Сектору Газа во время эвакуации палестинцев
В Министерстве здравоохранения Палестины сообщили, что во время атаки Израиля на Сектор Газа погибли десятки людей, которые пытались эвакуироваться. Также 200 человек получили ранения.
Кроме того, вдоль дороги Салах Аль-Дин лежат тела, в том числе маленькие дети. Также горят автомобили и взвивается черный дым.
Война между ХАМАС и Израилем: что известно
- Напомним, что ХАМАС поприветствовал позицию Владимира Путина и "неутомимые усилия России" в контексте прекращения войны с Израилем.
- 14 октября стало известно, что солдаты ЦАХАЛ нашли тела израильтян, находившихся в плену боевиков ХАМАС. Также бойцы уничтожили террористическую инфраструктуру и отряды.
- Кстати, уже известно, что 11 украинцев стали жертвами войны между ХАМАС и Израилем. 9 украинцев считаются пропавшими без вести.
- 13 октября глава Пентагона Ллойд Остин прибыл с визитом в Израиль. В Тель-Авиве Остина встретил министр обороны Израиля Йоав Галант.