Сообщается, что только одна погибшая украинка была туристкой. Все остальные жили на территории Израиля.
Обратите внимание Более 150 ракет: ХАМАС обстрелял Ашкелон в Израиле
По состоянию на 13 октября уже 12 украинцев стали жертвами войны между ХАМАС и Израилем. Кроме того, 8 украинцев считаются пропавшими без вести.
Источник:Интерфакс-Украина
Сообщается, что только одна погибшая украинка была туристкой. Все остальные жили на территории Израиля.
Обратите внимание Более 150 ракет: ХАМАС обстрелял Ашкелон в Израиле