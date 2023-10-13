Ашкелон на юге Израиля подвергся обстрелу со стороны Сектора Газа, передает 24 Канал. Боевики утверждают, что выпустили по городу около 150 ракет.

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Какие последствия обстрела

По словам спасателей, одна из ракет попала в здание, но относительно пострадавших не сообщают.

Израильские СМИ указывают, что ракета попала в жилой район и повредила автомобили. Утром 13 октября город обстреляли трижды в течение менее часа.

Есть ролики, на которых видно, что горят автомобили, а из здания валит дым.

В Ашкелоне горит автомобиль после обстрела со стороны ХАМАС: смотрите видео

Поврежденное здание сняли вблизи.

Пожар в Ашкелоне 13 октября в результате обстрела: смотрите видео

Полнее всего последствия обстрела Ашкелона показали ВВС: на их ролике видно поврежденное здание и сгоревшее авто.

Последствия обстрела Ашкелона: смотрите видео

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