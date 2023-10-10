Израиль заявил, что удалось идентифицировать несколько запусков со стороны Сирии. Часть ракет донеслась на израильскую территорию. Очевидно, они свалились на открытой местности.
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Солдаты ЦАХАЛ соответствуют артиллерийским и минометным снарядам в направлении источника обстрела в Сирии,
– говорится в сообщении.
Южная Корея допускает внезапное нападение КНДР
За войной ХАМАС и Израиль следит весь мир. Все цивилизованные страны поддерживают страдающий от террористов Израиль. Кроме того, внимательно анализируют все события. В частности, Южная Корея увидела угрозу для себя. В минобороны страны прогнозируют, что может произойти внезапное нападение КНДР. Он будет предусматривать оккупацию приграничных территорий.
Джо Байден призывает страны не вмешиваться в войну ХАМАС и Израиля.
"Позвольте мне еще раз сказать любой стране, любой организации, которая думает поучаствовать в этой ситуации, я хочу вам сказать: не делайте этого", – подчеркнул президент США.
Он подчеркнул, что Штаты готовы перебросить дополнительные силы и средства в случае необходимости.