Пока это видео активно распространяется телеграм-каналами. В то же время достоверность имеющихся кадров с расстрелом палестинцами гражданских автомобилей точно проверить невозможно, передает 24 Канал.

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ХАМАС расстрелял гражданский автомобиль

Журналисты издания CNN рассказали, что примерно в 7.39 утра по местному времени 9 октября, по данным камеры автомобильного регистратора, неизвестный водитель ехал на Север по шоссе недалеко от кибуца Реим в Израиле. На кадрах можно увидеть, как вооруженный мужчина, стоящий на улице, начинает стрелять по этой машине.

На видео, на котором отсутствует звук, можно увидеть, как автомобиль продолжает медленно двигаться по дороге, а в него продолжают стрелять из огнестрельного оружия пулями. От ударов на лобовом стекле образовались дыры и видны некоторые ушибы.

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На кадрах также видно, что один автомобиль расстреляли по меньшей мере 10 бойцов ХАМАС, пока транспортное средство в конце концов не остановилось. Автомобиль врезался в другое транспортное средство, о судьбе водителя и пассажиров пока ничего не известно.

Обратите внимание! Пока в сети публикуют много видео с возможными военными преступлениями ХАМАС над гражданами Израиля. Все эти кадры преследуют цель запугать как израильтян, так и остальную часть мира и давить на людей психологически.

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