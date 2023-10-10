Наразі це відео активно розповсюджується телеграм-каналами. Водночас достовірність наявних кадрів з розстрілом палестинцями цивільних автівок достеменно перевірити неможливо, передає 24 Канал.

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ХАМАС розстріляв цивільну автівку

Журналісти видання CNN розповіли, що приблизно о 7:39 ранку за місцевим часом 9 жовтня, за даними камери автомобільного реєстратора, невідомий водій їхав на Північ по шосе недалеко від кібуцу Реїм в Ізраїлі. На кадрах можна побачити, як озброєний чоловік, який стоїть на вулиці, починає стріляти по цій машині.

На відео, на якому відсутній звук, можна побачити, як автомобіль продовжує повільно рухатися дорогою, а в нього продовжують стріляти з вогнепальної зброї кулями. Від ударів на лобовому склі утворилися дірки й видно деякі удари.

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На кадрах також видно, що одну автівку розстріляли щонайменше 10 бійців ХАМАС, поки транспортний засіб врешті-решт не зупинилася. Автомобіль врізався в інший транспортний засіб, про долю водія та пасажирів наразі нічого невідомо.

Зверніть увагу! Наразі у мережі публікують багато відео з можливими воєнними злочинами ХАМАС над громадянами Ізраїлю. Усі ці кадри мають на меті залякати як ізраїльтян, так і решту частину світу і тиснути на людей психологічно.

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