Напередодні у ЗМІ повідомляли про понад 200 загиблих людей, які були на фестивалі у момент нападу ХАМАС. Цю інформацію підтверджують і в ізраїльській рятувальній службі Zaka.

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Скільки загинуло людей на фестивалі

Бойовики ХАМАС напали на територію Ізраїлю зранку 7 жовтня. Близько о 06:20 вони завдали масованого ракетного удару, а потім перетнули кордон. Саме у цей час біля Сектору Гази проводили фестиваль електронної музики "Nature Party". Учасники та відпочивальники першими дізналися про напад.

Мережею ширилося відео, яке шокувало світ, – сотні людей тікали від бойовиків ХАМАС, коли ті почали стріляти по мирних жителях. На опублікованих раніше у мережі кадрах також було видно, що люди ховалися у контейнерах для сміття, аби хоч якось врятуватися.

Наразі повідомляють про щонайменше 260 загиблих на музичному фестивалі. Крім того, бойовики ХАМАС також викрадали людей з того заходу. Увечері 8 жовтня у мережі з'явилися кадри, як понад 20 дівчат сидять у полоні терористів.

В Ізраїлі загинули українці

Речник МЗС Олег Ніколенко в коментарі 24 Каналу повідомив, що в Ізраїлі загинуло двоє громадян України. Дипломати вже працюють над тим, аби повернути тіла загиблих.

Маємо підтверджену інформацію про загибель двох українок в Ізраїлі. Обидві громадянки тривалий час проживали в країні,

– повідомив Ніколенко.

Крім того, він також повідомив, що одного українця, якого вважали зниклим безвісти, вдалося розшукати. Ще одній українській родині допомогли виїхати з міста Ашкелон, що поруч з кордоном з Сектором Гази. Дипломати знайшли тимчасове житло для 2 сімей з України.

Станом на минулу добу, 8 жовтня, українські дипломати в Ізраїлі опрацювали понад 80 звернень громадян України.