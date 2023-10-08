У мережі ж активно публікують нові випадки викрадення жінок, дітей та літніх терористами. Бойовики вивезли людей на територію Сектору Гази.

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ХАМАС захоплює цивільних

Наразі відомо, що терористи ХАМАС захопили у полон десятки громадян Ізраїлю. Наразі армія країни не може назвати точну кількість захоплених ізраїльтян, проте продовжує роботу над цим. Станом на зараз відомо про понад 300 вбитих та більш як 1800 поранених внаслідок нападу терористів.

Факти захоплення цивільних громадян палестинськими бойовиками шокують. У мережі з'явилося відео, на якому терористи тримають десятки жінок у невідомому приміщенні прямо на землі. На фоні чути постріли, а згодом до жінок заходить бойовик з автоматом та зганяє їх в натовп.

Терористи тримають жінок у полоні: моторошні кадри

Ймовірно, самі ж бойовики також виклали моторошне відео, на якому видно дітей у клітках. Чоловік, який знімає це все голосно сміється над жахливою картиною. Наразі підтвердження достовірності цього відео немає.

Захоплені діти сидять у клітках / скріншот з опублікованого відео

Напад Сектора Гази на Ізраїль: що відомо