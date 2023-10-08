Повідомляється, що за день операції є врятовані заручники, а армія Ізраїлю оголосила Сектор Гази закритою військовою зоною. Детальніше про це – розповість 24 Канал.

До теми ХАМАС атакував Ізраїль, ЦАХАЛ готовий до війни: хронологія загострення конфлікту

Блокада Сектора Гази

Армія Ізраїлю оголосила Сектор Гази закритою військовою зоною. Тепер вхід туди суворо заборонено.

Крім того, туди припиняється подача електроенергії, палива та товарів.

"Перша фаза" операції закінчена

Прем’єр-міністр Ізраїлю заявив, що країна вступає у довгу і важку війну, до якої її змусив "убивчий напад ХАМАС".

Він наголосив, що більшість бойовиків, які проникли на ізраїльську територію, було знищено. А уряд ухвалив рішення припинити постачання електроенергії, пального й товарів у Сектор Гази.

Речник ЦАХАЛу, підполковник Джонатан Конрікус наголосив, що влада сподівається закінчити війну до світанку.

Сподіваюся, що на світанку ми зможемо оголосити, що ми нарешті відновили суверенітет і порядок в Ізраїлі. Але цього ще не досягнуто. І це буде нашим пріоритетом номер один,

– сказав Конрікус.

Врятовані заручники

Як відомо, ХАМАС взяли у заручники десятки ізраїльських військових і цивільних. Повідомляється, що ситуацію із заручниками в їдальні кібуцу Беері було вирішено і їх врятовано.

Ізраїльські сили безпеки контролюють поліцейську станцію Сдерот

За словами представника поліції південного округу, поліцейські сили південного округу Ізраїлю та солдати армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) забезпечили контроль над поліцейською станцією Сдерот.

Починаючи з ранку, поліцейські сили південного округу та солдати ЦАХАЛу працюють над нейтралізацією терористів, які проникли на станцію Сдерот,

– сказав речник поліції.

Близько 10 озброєних терористів були нейтралізовані після того, як силам було наказано вести бойовий вогонь "усіма засобами" по станції, де "закріпилися бойовики".

Як ХАМАС зміг здійснити вторгнення

Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп розповів, що ХАМАС озброєний стрілецькою зброєю, мінометами, гранатометами та керованими протитанковими ракетами. Також бойовики отримують іранські копії "Корнетів".

За словами експерта, терористи добре підготували оборону. Під Сектором Гази сотні підземних тунелів та бункерів. З урахуванням того, що Ізраїль дотримується законів війни, то завдання бомбових й артилерійських ударів дуже точкові, адже це може призводити до великої кількості жертв серед мирного населення.