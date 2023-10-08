Сообщается, что за день операции есть спасенные заложники, а армия Израиля объявила Сектор Газа закрытой военной зоной. Подробнее об этом – расскажет 24 Канал.

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Блокада Сектора Газа

Армия Израиля объявила Сектор Газа закрытой военной зоной. Теперь вход туда строжайше запрещен.

Кроме того, туда приостанавливается подача электроэнергии, топлива и товаров.

"Первая фаза" операции закончена

Премьер-министр Израиля заявил, что страна вступает в долгую и тяжелую войну, к которой ее заставило "убийственное нападение ХАМАС".

Он отметил, что большинство проникших на израильскую территорию боевиков было уничтожено. А правительство приняло решение прекратить поставки электроэнергии, горючего и товаров в Сектор Газа.

Представитель ЦАХАЛа, подполковник Джонатан Конрикус подчеркнул, что власти надеются закончить войну до рассвета.

Надеюсь, что на рассвете мы сможем объявить, что мы наконец-то восстановили суверенитет и порядок в Израиле. Но это еще не достигнуто. И это будет нашим приоритетом номер один,

– сказал Конрикус.

Спасенные заложники

Как известно, "Хамас" взяли в заложники десятки израильских военных и гражданских. Сообщается, что ситуация с заложниками в столовой кибуца Беэри была разрешена и спасена.

Израильские силы безопасности контролируют полицейскую станцию Сдерот

По словам представителя полиции южного округа, полицейские силы южного округа Израиля и солдат армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обеспечили контроль над полицейской станцией Сдерот.

Начиная с утра, полицейские силы южного округа и солдаты ЦАХАЛа работают над нейтрализацией террористов, проникших на станцию Сдерот,

– сказал спикер полиции.

Около 10-ти вооруженных террористов были нейтрализованы после того, как силам было приказано вести боевой огонь "всеми средствами" по станции, где "закрепились боевики".

Как ХАМАС смог совершить вторжение

Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп рассказал, что ХАМАС вооружен стрелковым оружием, минометами, гранатометами и управляемыми противотанковыми ракетами. Также боевики получают иранские копии "Корнетов".

По словам эксперта, террористы хорошо подготовили оборону. Под Сектором Газа сотни подземных тоннелей и бункеров. С учетом того, что Израиль соблюдает законы войны, задачи бомбовых и артиллерийских ударов очень точечны, ведь это может приводить к большому количеству жертв среди мирного населения.