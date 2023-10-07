Концепція рутинної оборони не спрацювала, оскільки ізраїльські військові розраховували на розвідувальну інформацію про масштабні дії. Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп.

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Бойовий потенціал терористів

ХАМАС – це ісламістський рух, який бере початок з міжнародного руху "Брати-мусульмани". Населення Сектора Гази приблизно 2 мільйони людей. Територія щільно забудована.

Кордон між Ізраїлем та Сектором Гази становить 64 кілометри. Границя являє собою укріплений рубіж, зокрема підземний паркан, який запобігає проникненню по тунелях, і паркан зовнішній,

– зазначив Шарп.

Рух ХАМАС – це не просто терористична операція, це фактично справжня армія чисельністю близько 40 тисяч осіб. Підрозділ "Нухба" 7 жовтня здійснили рейд на територію Ізраїлю.

ХАМАС озброєний стрілецькою зброєю, мінометами, гранатометами, керованими протитанковими ракетами, зокрема російськими "Корнет". Також палестинські бойовики отримують іранські копії "Корнетів".

Терористи добре підготували оборону. Під Сектором Гази сотні підземних тунелів та бункерів. З урахуванням того, що Ізраїль дотримується законів війни, то завдання бомбових й артилерійських ударів дуже точкові, адже це може призводити до великої кількості жертв серед мирного населення,

– мовив військовий оглядач з Ізраїлю.

"Молодший" брат руху ХАМАС – це рух Ісламський джихад. Проіранська організація, яка перебуває на повному озброєнні та фінансуванні Тегерану. ХАМАС також отримує фінансову й військову допомогу від Ірану.

Терористи мають великий ракетний арсенал, зокрема ракети дальністю 150 кілометрів, що є критичним для Ізраїлю. ХАМАС отримував контрабандно від Ірану через Єгипет ракети радянського, північнокорейського виробництва тощо. Проте, коли з контрабандою почали серйозно боротися, то палестинці налагодили власне виробництво.

Хибно думати, що мова іде про підробки й водопровідні труби, начинені порохом. У ХАМАС є багато спеціалістів не тільки з вищою технічною освітою, але й науковими степенями. Вони їздили на навчання в Іран,

– зазначив Шарп.

За його словами, сьогоднішні події, це один з найбільших провалів ізраїльської розвідспільноти за останні десятиліття. Концепція рутинної оборони спиралася на те, що підготовку до великої операції терористів, буде виявлено заздалегідь й відповідно будуть прийняті необхідні заходи.

"Як могло статися, що такого не відбулося, будуть розбиратися пізніше. В результаті терористи досягли повної тактичної та стратегічна неочікуваність", – зауважив військовий оглядач з Ізраїлю.

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Завдання ізраїльської армії

Нині перед армією Ізраїлю стоїть завдання закінчити зачистку й повністю переконатися, що терористів на території країни немає. Завдання складне, оскільки місцевість забудована, кожний куточок може таїти небезпеку. А далі війна, яка повинна змінити статус території Сектору Гази.

ХАМАС повинен заплатити таку ціну, щоб тим, хто залишиться в живих, це стало наочним уроком. Ізраїль не має права виглядати переможеним,

– наголосив Шарп.

В країні вже розпочалася масова мобілізація резервістів. Владі залишилося вирішити чи піде ЦАХАЛ на сухопутну операцію, покликану знищити військовий потенціал ХАМАС і його керівництво.

"Все буде довго й дуже непросто", – сказав військовий оглядач з Ізраїлю.

Проникнення дельтапланів

Терористи на дельтаплані змогли перелетіти паркан на кордоні. Їх не зупинила ні авіація, ні ППО. А все тому, що відстань від кордону до цілі, куди летіли бойовики, мізерна й для того, аби реакція ППО була моментальною, засіб має стояти дуже близько і в ідеальній готовності. На дельтаплані терорист може перелетіти через паркан за лічені секунди.

"Це завжди був найгірший сценарій, який вважався фантастичним. Думали, що завдяки серйозним розвідувальним можливостям вдасться виявити й подавити терористів. Противник підготувався серйозно й зі свого погляду досягнув колосального успіху", – пояснив Шарп.

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