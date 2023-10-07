Глава держави зазначив, що від самого ранку перебуває на зв'язку з дипломатами та розвідкою, повідомляє 24 Канал. Через терористичний напад на Ізраїль та загрозу громадянам України, які там перебувають, при МЗС України створили оперативний штаб.

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Перевіряють інформацію про загибель українки в Ізраїлі

Зеленський зазначив, що всі служби та посольство України відстежують інформацію щодо українців, які могли опинитися у небезпеці.

Станом на зараз перевіряється інформація про можливу загибель однієї громадянки України та проводиться розшук двох наших громадян. Як тільки будуть перевірені деталі щодо цих громадян, українські дипломати повідомлять їх суспільству. Будь ласка, дорогі українці, якщо ви перебуваєте в Ізраїлі, будьте максимально уважні,

– заявив президент.

Він додав, що українцям в Ізраїлі варто бути уважними, дотримуватися інструкцій від сил безпеки та дбати про себе та близьких. За будь-якої потреби слід звертатися у посольство будь-яким доступним способом – Україна допоможе всім своїм людям, що б не відбувалось.

"Сьогодні весь світ побачив жахливі кадри з Ізраїлю – кадри того, як терористи знущаються з жінок, чоловіків, як захоплюють у заручники навіть літніх людей, не жаліючи… Мої співчуття всім, чиї рідні та близькі загинули! І бажаю якнайшвидшого одужання всім, хто був поранений", -наголосив український лідер.

За його словами, коли відбувається такий удар терористів, усі, хто цінує життя, мають бути солідарні.

"Ми в Україні особливо сприймаємо те, що сталося. Тисячі ракет у небі Ізраїлю… Люди, убиті просто на вулицях… Розстріляні машини із цивільними… Знущання із заручників… Усе це, на жаль, терор приніс і на вулиці українських міст та сіл", – заявив глава держави.

Позиція України – абсолютно чітка: у будь-якій точці планети кожен, хто несе терор і смерть, повинен за це відповідати.

Сьогоднішній терористичний напад на Ізраїль був ретельно підготовлений, і весь світ розуміє, які саме спонсори терору могли спонукати та забезпечити організацію цієї атаки. Ізраїль має повне право на захист від терору, як і будь-яка інша держава. І дуже важливо, щоб увесь світ обʼєднано та принципово реагував на терор. Жодної підтримки терористам!" – переконаний Зеленський.