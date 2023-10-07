Для Ізраїлю така потужна атака з боку терористів стала несподіваною. Чому так вийшло і як це планують вирішувати 24 Каналу розповів журналіст ізраїльського аналітичного порталу "Подробиці" Роман Янушевський.

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Деталі ранкового обстрілу

"Загалом зранку обстріли були дуже масованими. Такого багато хто й не пригадає. Протягом кількох годин були такі обстріли. Згодом виявилось, що це не найбільша проблема. Як виявилось, велика група терористів проникла на територію Ізраїлю", – розповів Роман Янушевський.

Бойовики хотіли потрапити в країну морем, сушею та на парапланах. Частину з них вдалось знешкодити. Ті, хто потрапили в Ізраїль на Пікапах з кулеметами, почали захоплювати селища поблизу.

Впродовж цілого дня ведуться бої за місто Сдерот, що неподалік від кордону.