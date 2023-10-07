Для Израиля так мощна атака со стороны террористов стала неожиданной. Почему так получилось и как это планируют решать 24 Каналу рассказал журналист израильского аналитического портала "Подробности" Роман Янушевский.

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Детали утреннего обстрела

"В целом утром обстрелы были очень массированными. Такого многие и не припомнят. В течение нескольких часов были такие обстрелы. Впоследствии оказалось, что это не самая большая проблема. Как оказалось, большая группа террористов проникла на территорию Израиля", – рассказал Роман Янушевский.

Боевики хотели попасть в страну морем, сушей и парапланами. Часть из них удалось обезвредить. Попавшие в Израиль на Пикапах с пулеметами начали захватывать поселки поблизости.

В течение целого дня ведутся бои за город Сдерот, недалеко от границы.