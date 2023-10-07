Пока борьба продолжается в 22 городах. По состоянию на вечер 7 октября сообщают, что армия обороны Израиля уже вошла на территорию всех городов на границе с Сектором Газы, которые захватывали боевики ХАМАС в течение дня. Отмечают, что силы обороны Израиля ударили по дому лидера ХАМАС – Яхьи Синвара.

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Спикер Армии обороны Израиля подтвердил гибель израильских солдат. Точное количество потерь пока не раскрывают. Кроме того, есть сообщения о заложниках.

Заметьте! По состоянию на 20:30 сообщают, что ХАМАС массово атакует Тель-Авив, а также другие города Израиля. Людей просят оставаться в местах безопасности. Также в сети показали, как работает "Железный купол". Эта система была создана, чтобы защитить израильские города от ракетных атак.

Израиль заявил о десятках погибших и сотнях раненых.

Пентагон подчеркнул, что готов предоставить Израилю все необходимое для защиты. Ллойд Остин выразил соболезнования родным погибших.