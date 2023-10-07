Наразі боротьба триває у 22 містах. Станом на вечір 7 жовтня повідомляють, що армія оборони Ізраїлю вже увійшла на територію всіх міст на кордоні із Сектором Гази, які упродовж дня захоплювали бойовики ХАМАС. Наразі там триває зачистка. Наголошують, що сили оборони Ізраїлю вдарили по будинку лідера ХАМАС – Ях'ї Сінвара.

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Речник Армії оборони Ізраїлю підтвердив загибель ізраїльських солдатів. Точну кількість втрат наразі не розкривають. Окрім того, є повідомлення про заручників.

Зауважте! Станом на 20:30 повідомляють, що ХАМАС масово атакує Тель-Авів, а також – інші міста Ізраїлю. Людей просять залишатися у місцях безпеки. Також у мережі показали, як працює "Залізний купол". Цю систему створили, аби захистити ізраїльські міста від ракетних атак.

Ізраїль заявив про десятки загиблих та сотні поранених.

Пентагон наголосив, що готовий надати Ізраїлю усе необхідне для захисту. Ллойд Остін висловив співчуття рідним загиблих.