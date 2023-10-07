Ізраїльський комплекс протиповітряної оборони вчергове підтвердив свою ефективність. Однак поки що наслідки атаки ХАМАСу важко оцінити.
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Що відбувається в Ізраїлі
7 жовтня на конфлікт на Близькому сході спалахнув із новою інтенсивністю. Як свідчать відеозаписи бойовиків ХАМАСУ, вранці їм вдалося проникнути крізь огорожі, що відділяли Сектор Гази від територій, підконтрольних Тель-Авіву.
Для цього було використано дельтаплани та мотоцикли, а також – від 2200 (за версією Ізраїля) до 5000 (версія ХАМАСу) ракет. Через ефекти несподіванки Ізраїль втратив контроль над прикордонними селами, а також, імовірно, над однією військовою базою.
Ізраїльські ЗМІ повідомляють про щонайменше одну вбиту людину внаслідок ракетного обстрілу. Також є свідчення, що ХАМАС міг вдаватися до злочинів проти цивільних ізраїльтян, зокрема – вивозив їх на свою територію.
Відео із роботою "Залізного купола"
Варто зазначити, що ХАМАС не є регулярною армією і, відповідно, не може мати достатньо потужних ударних засобів. Ракети угруповання виробляються здебільшого кустарним способом, а спостерігачі неодноразово фіксували використання Хамасом навіть вкрай застарілих БМ-13 "Катюша", якими Радянський союз воював у Другій світовій війні.
Саме тому у випадку Ізраїля виникла потреба в створенні такого комплексу ППО, який би був ефективним проти малих повітряних цілей, зокрема – проти некерованих ракет.
Відео роботи "Залізного купола"
Особливість цього комплексу ППО полягає в тому, що кожна з його 20 ракет, які знаходяться в пусковій установці, вистрілює лише тоді, коли радари прорахували траєкторію польоту ворожих засобів ураження.
Якщо ворожа ракета загрожує цивільним об'єктам, тоді "Залізний купол" випускає ракету для її збиття. Водночас в тому випадку, коли ракета летить повз ціль, Ізраїль її не збиває.
Якою є позиція Ізраїлю щодо війни в Україні
- Минулого року, після початку обстрілів критичної інфраструктури України, Ізраїль допоміг створити у Києві систему оповіщень про тривоги, яка б попереджала про загрозу саме тоді, коли ракета летить у певний район міста.
- Водночас за два роки війни Ізраїль публічно не заявляв про надання Україні зброї, через що наражався на критику зокрема й Володимира Зеленського. На початку повномасштабної війни проти Росії Київ прагнув отримати від Тель-Авіва "Залізний купол", однак Ізраїль не погодився його передати.
- Така політика країни була зумовлена тим, що Ізраїль покладався на збереження дружніх відносин із Москвою для використання її впливу на прилеглі до Ізраїля мусульманські країни. Однак із невдачами у війні саме цей вплив Росія й почала втрачати, а Тель-Авів – займати більш співчутливу до України позицію.