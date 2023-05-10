Ця система ППО здатна перехоплювати найпримітивніші цілі – міни та саморобні ракети. Про це 24 Каналу розповів ізраїльський журналіст Цві Зільбер.

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Ефективність системи становить 90 – 95%

За його словами, в Ізраїлю багатошарова система ППО. До неї входить зокрема система "Залізний купол", яка збиває дрібні цілі. Також є системи, які здатні збивати крилаті, міжконентальні та балістичні ракети. Сьогодні країну атакували примітивними ракетами та снарядами.

Зільбер розповів, що достатньо лише отримати повідомлення про повітряний удар і комп’ютер одразу визначає, яку систему ППО застосувати.

Цві Зільбер про систему протиповітряної оборони Ізраїлю: дивитись відео

"Наприклад, "Залізний купол" вміє визначає траєкторію міни чи ракети й, якщо снаряд не летить у житлову забудову, то він не збивається. При цьому, система має 90 – 95% ефективності. Якщо обстріли масовані, то протистояти цьому складно. Сотні ракет можуть "заспамити" систему", – зазначив він.

Журналіст додав, що армія Ізраїлю здатна збивати більшу частину ракет, які летять на територію країни. Зокрема з 2000 року на озброєнні перебуває система ППО з ракетою "Хец", яка має кілька модифікацій і здатна перехоплювати цілі на висоті до 100 кілометрів.

Загострення в Ізраїлі