У п'ятницю, 7 квітня, з'явився коментар МЗС України щодо загострення безпекової ситуації на Близькому Сході. Власне, раніше стало відомо, що Ізраїль атакував Сектор Гази, який перебуває під контролем Палестини, у відповідь на обстріл з Лівану.
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Київ засуджує Ліван та Сектор Гази
В офіційному повідомленні мовиться про те, що "Україна із глибоким занепокоєнням спостерігає" за ескалацією на Близькому Сході. Там також опосередковано згадано про релігійні свята – що, вочевидь, пов'язані з воскресінням Хреста – та зазначено, що "люди усіх релігій потребують миру, толерантності та взаємоповаги".
Україна, поділяючи право на гарантування безпеки, засуджує запуски ракет по Ізраїлю з Лівану та сектору Газа, а також наполегливо закликає сторони до стриманості та припинення застосування сили задля уникнення подальших жертв, руйнувань і насильства,
– йдеться в джерелі.
Разом з тим Україна вкотре підтвердила свою відданість принципу мирного врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту. Важливо, що саме шляхом перемовин.
Як констатували в МЗС, результатом діалогу має стати мирне та безпечне співіснування двох держав – Ізраїлю та Палестини.
Загострення на Близькому Сході: що варто знати
- У четвер, 6 квітня, стало відомо, що Ліван випустив десятки ракет по Ізраїлю. Деякі повітряні цілі перехопили системи протиповітряної оборони Єрусалима, однак були також прильоти, в результаті яких є постраждалі.
- Згодом в уряді Ізраїлю зазначили, що прем'єр країни Біньямін Нетаньягу слідкує за ситуацією та навіть збирає оперативну нараду, аби обговорити те, що відбувається.
- Власне, з реакцією Єрусалим не забарився. У ЦАХАЛі (армії оборони Ізраїлю) повідомили, що вдарили по Сектору Гази, який контролюють палестинці. Як відомо, Ліван на їхній стороні.