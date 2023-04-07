У ЦАХАЛі – Армії оборони Ізраїлю розповіли, що вночі стався обстріл їхніх сил, тож військові відповіли вогнем.

До теми Ліван випустив десятки ракет по Ізраїлю: Нетаньягу скликає кабінет безпеки

Ізраїль атакував Сектор Гази

Внаслідок обстрілу терористів військовослужбовець ЦАХАЛу отримав першу допомогу в польових умовах і був доставлений до лікарні, повідомляє його родина,

– зазначили в ізраїльській Армії.

Також військові розповіли, що завдали удару по двох терористичних тунелях і стількох же заводах з виробництва зброї, що належать терористичній організації ХАМАС на півдні Лівану.

Ізраїль атакував Сектор Гази: дивіться відео

Також у кількох ізраїльських містах пролунали сирени. Розпочав роботу "Залізний купол". Відповідні відео поширювалися у мережі. Тим часом військове крило ХАМАС заявило, що їхня ППО працює по ізраїльській авіації в Секторі Гази.

Ізраїль завдає ударів по об'єктах ХАМАС: дивіться відео

"Залізний купол" почав збивати палестинські ракети над Ізраілем. Також повідомляли, що "Хезболла" оголосила стан бойової готовності на базах на півдні Лівану. З Сектора Гази було зафіксовано кілька пусків.

Читайте також Обмін шпигунів з УПЦ МП, "виселення" посольства Росії у Києві: хронологія 408 дня війни

Удари Ізраїлю – відповідь на ракетний обстріл

Представники Єгипту повідомили лідерам ХАМАС, що ізраїльські удари – відповідь на ракетний обстріл міст. Про це пише військовий аналітик, офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін.

Ліванська шиїтська парамілітарна ісламістська організація і політична партія "Хезболла", визнана терористичною організацією, відреагувала на ситуацію: "Сіоністське утворення перебуває в ілюзії, що порушення недоторканності мечеті Аль-Акса та пригнічення палестинського народу можуть залишитися без відповіді".

Палестинці атакували ізраїльтян у відповідь, однак, "Залізний купол" захищає країну. Окрім того, Ігаль Левін зазначив, що представники уряду Єгипту намагаються додзвонитися до представників Ізраїлю та ХАМАСу з метою прохання припинити бойові дії у Секторі Гази.

Дивіться також Православний джихад: як Росія поринає у міжрелігійну війну

Що цьому передувало