В ЦАХАЛе – Армии обороны Израиля рассказали, что ночью произошел обстрел их сил, и военные ответили огнем.

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Израиль атаковал Сектор Газа

В результате обстрела террористов военнослужащий ЦАХАЛа получил первую помощь в полевых условиях и был доставлен в больницу, сообщает его семья,

– отметили в израильской Армии.

Также военные рассказали, что нанесли удар по двум террористическим туннелям и стольким же заводам по производству оружия, принадлежащим террористической организации ХАМАС на юге Ливана.

Израиль атаковал Сектор Газа: смотрите видео

Также в нескольких израильских городах раздались сирены. Начал работу "Железный купол". Соответствующие видео распространялись по сети. Между тем, военное крыло ХАМАС заявило, что их ПВО работает по израильской авиации в Секторе Газа.

Израиль наносит удары по объектам ХАМАС: смотрите видео

"Железный купол" начал сбивать палестинские ракеты над Израилем. Также сообщалось, что "Хезболла" объявила состояние боевой готовности на базах на юге Ливана. С Сектора Газа было зафиксировано несколько пусков.

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Удары Израиля – ответ на ракетные обстрелы

Представители Египта сообщили лидерам ХАМАС, что израильские удары – ответ на ракетные обстрелы городов. Об этом пишет военный аналитик, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин.

Ливанская шиитская парамилитарная исламистская организация и политическая партия "Хезболла", признанная террористической организацией, отреагировала на ситуацию: "Сионистское образование находится в иллюзии, что нарушение неприкосновенности мечети Аль-Акса и угнетение палестинского народа могут остаться без ответа".

Палестинцы атаковали израильтян в ответ, однако, "Железный купол" защищает страну. Кроме того, Игаль Левин отметил, что представители правительства Египта пытаются дозвониться представителям Израиля и ХАМАСа с целью просьбы прекратить боевые действия в Секторе Газа.

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Что этому предшествовало