В Армии обороны Израиля сообщают, что Ливан выпустил по территории Израиля 24 ракеты. 25 ракет были сбиты системой ПВО "Железный купол". По меньшей мере, пять ракет упали на территорию Израиля, а место падения четырех до сих пор неизвестно.

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Сколько ракет удалось уничтожить

Спикер ЦАХАЛа Даниэль Хагари заявил, что за ракетным обстрелом из Ливана стоит группировка ХАМАС, базирующаяся в секторе Газа.

В МИДе Израиля также возложили ответственность за ракетный удар на ХАМАС.

"Лидер ХАМАС Исмаил Хания изображен во время посещения подразделений бригады Кассам на юге Ливана за несколько дней до того, как они сегодня обстреляли израильские города ракетами. Эти подразделения были созданы для нападения на Израиль с северного фронта, а не только из Газы. По сегодняшнему нападению стоит ХАМАС!", – говорится в сообщении ведомства.

Два человека получили ранения

По информации медиков, легкие ранения получили два человека.

Управление аэропортов сообщило, что северное воздушное пространство Израиля закрыто для гражданских рейсов, включая взлетно-посадочную полосу Хайфы, Рош-Пины и Мегидо.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху созывает сегодня вечером военно-политический кабинет для оценки ситуации на севере страны.

Министр обороны Йоав Галант заявил, что уже дал первоначальные указания начальнику Генштаба ЦАХАЛу Герце Халеву.

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн призвал мир осудить ракетные атаки из Ливана и Сектора Газа.

"Первый день Пасхи. Пока мы сидим за праздничным столом, семья и друзья, Израиль сталкивается с ракетами с юга и севера. Это не случайность. Никто не должен нас испытывать, мы будем принимать все необходимые меры, чтобы защитить нашу страну и народ", – сказал Коэн.

Отметим, что в последний раз израильская территория подвергалась таким обстрелам из Ливана в августе 2021 года, тогда было выпущено более 20 ракет.