О борьбе украинцев на фронте и дипломатическом уровне 7 апреля рассказывает 24 Канал.
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В Украине уже 408-й день полномасштабной войны, которую развязала Россия. Наши защитники героически противостоят врагу, умеющему только терроризировать, убивать гражданских и уничтожать инфраструктуру.
О борьбе украинцев на фронте и дипломатическом уровне 7 апреля рассказывает 24 Канал.
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