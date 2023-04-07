Про боротьбу українців на фронті та дипломатичному рівні 7 квітня розповідає 24 Канал.
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В Україні вже 408 день повномасштабної війни, яку розв'язала Росія. Наші захисники героїчно протистоять ворогу, що вміє лише тероризувати, вбивати цивільних та знищувати інфраструктуру.
Про боротьбу українців на фронті та дипломатичному рівні 7 квітня розповідає 24 Канал.
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