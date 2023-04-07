В пятницу, 7 апреля, появился комментарий МИД Украины об обострении ситуации безопасности на Ближнем Востоке. Собственно, ранее стало известно, что Израиль атаковал находящийся под контролем Палестины сектор Газа в ответ на обстрел из Ливана.
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Киев осуждает Ливан и Сектор Газа
В официальном сообщении говорится о том, что "Украина с глубоким беспокойством наблюдает" за эскалацией на Ближнем Востоке. Там также косвенно упомянуто о религиозных праздниках – что, очевидно, связаны с воскресением Креста – и отмечено, что "люди всех религий нуждаются в мире, толерантности и взаимоуважении".
Украина, разделяя право на обеспечение безопасности, осуждает запуски ракет по Израилю из Ливана и сектора Газа, а также настойчиво призывает стороны к сдержанности и прекращению применения силы во избежание дальнейших жертв, разрушений и насилия,
– говорится в источнике.
Вместе с тем Украина в очередной раз подтвердила свою приверженность принципу мирного урегулирования палестино-израильского конфликта. Важно, что именно путём переговоров.
Как констатировали в МИДе, результатом диалога должно стать мирное и безопасное сосуществование двух государств – Израиля и Палестины.
Обострение на Ближнем Востоке: что следует знать
- В четверг, 6 апреля, стало известно, что Ливан выпустил десятки ракет по Израилю. Некоторые воздушные цели перехватили системы противовоздушной обороны Иерусалима, однако были также прилеты, в результате которых есть пострадавшие.
- Впоследствии в правительстве Израиля отметили, что премьер страны Биньямин Нетаньяху следит за ситуацией и даже собирает оперативное совещание, чтобы обсудить происходящее.
- Собственно, с реакцией Иерусалим не заставил себя ждать. В ЦАХАЛе (армии обороны Израиля) сообщили, что ударили по Сектору Газа, который контролируют палестинцы. Как известно, Ливан на их стороне.