Відповідні кадри розлетілися мережею, повідомляє 24 Канал. На відео видно, як наляканий натовп втікає з місцевого пляжу через загрозу атаки.

Зверніть увагу Удар у відповідь: Ізраїль масовано обстріляли ракетами

Кадри з Тель-Авіва

На жаль, українці знають як це, коли потрібно бігти в укриття під звуки сирени. Так само це знають і в Ізраїлі. Коли удень 10 травня з Сектору Газа по Ізраїлю запустили понад 270 ракет, в країні залунали сирени, які сповістили про повітряну тривогу.

Сотні людей з одного з місцевих пляжів в Тель-Авіві під звуки сирен втікали в укриття.

Люди втікають з пляжу в Тель-Авіві через повітряну тривогу: дивіться відео

Обстріл Ізраїлю: головне

У ніч на 9 травня ЦАХАЛ завдав ударів по об'єктах "Ісламського джихаду" та ліквідував високопоставлених бойовиків у Секторі Гази. У відповідь на це 10 травня із Сектору Гази завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю. За попередніми даними, палестинці випустили близько 270 ракет, однак 150 снарядів упали на території Гази.

Більшість ракет, які долетіли до Ізраїлю, знищила система ППО "Залізний купол".

Водночас в Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявили, що протягом кількох годин бойова авіація завдала близько 40 ударів по установках та мінометах "Ісламського джихаду".

У відповідь на масовану атаку прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що готовий розширити військову операцію в Секторі Гази.