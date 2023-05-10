Соответствующие кадры разлетелись по сети. 24 Канал. На видео видно, как напуганная толпа сбегает с местного пляжа из-за угрозы атаки.

Обратите внимание Ответный удар: Израиль массированно обстреляли ракетами

Фото из Тель-Авива

К сожалению, украинцы знают, как это, когда нужно бежать в укрытие под звуки сирены. Так же знают и в Израиле. Когда днем 10 мая из Сектора Газа по Израилю запустили более 270 ракет, в стране раздались сирены, возвестившие о воздушной тревоге.

Сотни людей из одного из местных пляжей в Тель-Авиве под звуки сирен убегали в укрытие.

Люди убегают с пляжа в Тель-Авиве из-за воздушной тревоги: смотрите видео

Обстрел Израиля: главное

В ночь на 9 мая ЦАХАЛ нанес удары по объектам "Исламского джихада" и ликвидировал высокопоставленных боевиков в Секторе Газы. В ответ на это 10 мая из Сектора Газы нанесли массированный ракетный удар по Израилю. По предварительным данным, палестинцы выпустили около 270 ракет, однако 150 снарядов упали на территории Газы.

Большинство ракет, долетевших до Израиля, уничтожило систему ПВО "Железный купол".

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что в течение нескольких часов боевая авиация нанесла около 40 ударов по установкам и минометам "Исламского джихада".

В ответ на массированную атаку премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что готов расширить военную операцию в секторе Газа.