Известно, что палестинцы начали обстрел в ответ на операцию "Щит и Стрела", которую проводит Израиль. В ночь на 9 мая ЦАХАЛ нанес удары по объектам "Исламского джихада" и ликвидировал высокопоставленных боевиков в Секторе Газа.
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Где зафиксировали попадание
В Тель-Авиве и других городах звучала воздушная тревога. Танки израильской армии в ответ обстреливали районы, расположенные на севере Сектора Газа, откуда ведут обстрел отряды палестинского сопротивления.
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Сообщается, что одна из ракет попала в дом в южном городе Сдерот. По предварительным данным, никто из местных жителей не пострадал. В Ашдоде пострадала 60-летняя женщина, упав на землю по дороге в бомбоубежище.
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Кроме того, международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве временно приостанавливал посадку самолетов.
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Ситуация на Ближнем Востоке обострилась: коротко
- 6 апреля Ливан выпустил десятки ракет по Израилю. Некоторые воздушные цели перехватили системы противовоздушной обороны Иерусалима, однако были также прилеты, в результате которых пострадали.
- Впоследствии в правительстве Израиля отметили, что премьер страны Биньямин Нетаньяху следит за ситуацией и даже собирает оперативное совещание, чтобы обсудить происходящее.
- Собственно, с реакцией Иерусалим не заставил себя ждать. В ЦАХАЛе (армии обороны Израиля) сообщили, что ударили по сектору Газа, который контролируют палестинцы. Как известно Ливан на их стороне.