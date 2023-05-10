Известно, что палестинцы начали обстрел в ответ на операцию "Щит и Стрела", которую проводит Израиль. В ночь на 9 мая ЦАХАЛ нанес удары по объектам "Исламского джихада" и ликвидировал высокопоставленных боевиков в Секторе Газа.

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Где зафиксировали попадание

В Тель-Авиве и других городах звучала воздушная тревога. Танки израильской армии в ответ обстреливали районы, расположенные на севере Сектора Газа, откуда ведут обстрел отряды палестинского сопротивления.

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Сообщается, что одна из ракет попала в дом в южном городе Сдерот. По предварительным данным, никто из местных жителей не пострадал. В Ашдоде пострадала 60-летняя женщина, упав на землю по дороге в бомбоубежище.

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Кроме того, международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве временно приостанавливал посадку самолетов.

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