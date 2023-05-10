Эта система ПВО способна перехватывать самые примитивные цели – мины и самодельные ракеты. Об этом 24 Каналу рассказал израильский журналист Цви Зильбер.

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Эффективность системы составляет 90 – 95%

По его словам, у Израиля многослойная система ПВО. В нее входит в частности система "Железный купол", сбивающая мелкие цели. Также есть системы, способные сбивать крылатые, межконтинентальные и баллистические ракеты. Сегодня страну атаковали примитивными ракетами и снарядами.

Зильбер рассказал, что достаточно получить сообщение о воздушном ударе и компьютер сразу определяет, какую систему ПВО применить.

Цви Зильбер о системе противовоздушной обороны Израиля: смотреть видео

"Например, "Железный купол" умеет определять траекторию мины или ракеты и, если снаряд не летит в жилую застройку, то он не сбивается. При этом система имеет 90 – 95% эффективности. Если обстрелы массированы, то противостоять этому сложно. Сотни ракет могут "заспамить" систему", – отметил он.

Журналист добавил, что армия Израиля способна сбивать большую часть ракет, летящих на территорию страны. В частности, с 2000 года на вооружении находится система ПВО с ракетой "Хец", которая имеет несколько модификаций и способна перехватывать цели на высоте до 100 километров.

Обострение в Израиле