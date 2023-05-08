Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, пише 24 Канал. Уже зараз можна помітити ефективність системи сповішення, адже навіть в сусідніх областях не завжди лунає тривога, лунає лише там, де є реальна небезпека.
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Жданов повідомив, що ця система уже не перший тиждень працює в місті Києві. Це був пілотний проєкт про сповіщення щодо ракетної небезпеки. Система допомагала розпізнавати, коли потрібно вмикати повітряну тривогу і коли є реальна загроза.
Випробування пройшло успішно
Військовий експерт наголосив, що система працює надзвичайно ефективно, адже в столиці рідше почала звучати сирена.
Саме тому, що система визначає кількість ракет, напрямок і більш точно визначає вірогідні цілі. Стопроцентно вона не може визначити, але менше з тим,
– додав мовець.
Оскільки тестування в Києві пройшло успішно, тепер Ізраїль буде доставляти в Україну більше систем оповіщення, які працюватимуть по всій території України.
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Партнери України активізували передачу ППО
- Високопосадовці США заявляють, що пріоритетними для них зараз є передача Україні систем протиповітряної оборони. Вони допоможуть захистити мирні міста від російських ракетних та дронових атак.
- Україна отримала уже 2 з 4 обіцяних комплексів ППО IRIS-T від Німеччини. Вони здатні бачити ворожі цілі на відстані 250 кілометрів, а дальність ураження складає до 40 кілометрів.
- Наразі Україна отримала 2 дивізіони комплексів ППО Patriot. Військові експерти припускають, що це дасть змогу звільнити інші засоби ППО і пересунути їх ближче до лінії фронту. Також нещодавно стало відомо, що Patriot вперше за всю історію збив балістичну ракету "Кинджал".