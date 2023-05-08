Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, пише 24 Канал. Уже зараз можна помітити ефективність системи сповішення, адже навіть в сусідніх областях не завжди лунає тривога, лунає лише там, де є реальна небезпека.

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Жданов повідомив, що ця система уже не перший тиждень працює в місті Києві. Це був пілотний проєкт про сповіщення щодо ракетної небезпеки. Система допомагала розпізнавати, коли потрібно вмикати повітряну тривогу і коли є реальна загроза.

Випробування пройшло успішно

Військовий експерт наголосив, що система працює надзвичайно ефективно, адже в столиці рідше почала звучати сирена.

Саме тому, що система визначає кількість ракет, напрямок і більш точно визначає вірогідні цілі. Стопроцентно вона не може визначити, але менше з тим,

– додав мовець.

Оскільки тестування в Києві пройшло успішно, тепер Ізраїль буде доставляти в Україну більше систем оповіщення, які працюватимуть по всій території України.

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