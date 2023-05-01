Комплекс уже в нас і заступив на бойове чергування. Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал.
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Нагадаємо, що зараз західні союзники України активно постачають системи ППО, які б змогли захистити цивільне населення від російського ракетного терору.
Сучасний захист проти ракет
Жданов зауважив, що IRIS-T – це протиракетний комплекс середнього радіуса дії.
Це останнє слово в науці і техніці серед таких комплексів середнього радіуса дії. Я маю на увазі, що розробка сучасна і такого комплексу навіть немає на озброєнні у Бундесвері (Збройні сили Німеччини — 24 Канал),
– наголосив військовий аналітик.
Жданов про підсилення української ППО: дивитись відео
Німеччина підсилює українську ППО
- Першу установку IRIS-T наша держава отримала у жовтні 2022 року. Зараз міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив отримання другої установки. Вона зокрема підвищить можливість боротьби з крилатими ракетами.
- Дальність ураження установки складає до 40 кілометрів. Вона містить комплекс сучасних радіолокаційних станції, що бачать ворожі цілі на відстані 250 кілометрів за будь-якої погоди. До того ж для цієї ППО не існує мертвих зон пуску.
- Крім того, Німеччина нещодавно передала Україні 8 вантажівок Zetros, до цього ще 76 машин. Також відомо, що Україна отримала 2 вантажівки з вісьмома розкатними контейнерами.